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17:13 (мск), источник: Sport24

«Здоровье и так уже подпорчено. А мне хочется быть мамой». Аделина Сотникова исключила возвращение в большой спорт

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова, выступавшая в одиночном катании, исключила свое возвращение в большой спорт.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка 2014 года официально объявила о завершении карьеры в марте-2020.

«Официально большой спорт я завершила, но фигурное катание оставлять не планирую. В любом случае буду связана с этим миром, так как я отдала этому очень много времени. В будущем хочу открыть свою школу фигурного катания. Если будет позволять здоровье, то буду выступать в ледовых шоу. Хочу пробовать себя и в других направлениях, буду искать себя. Пока молодая, можно пробовать себя в разных сферах. Возможно ли мое возвращение в большой спорт? Может быть, это и было бы возможным, но в данный момент не считаю это правильным решением, так как не хочу портить свое здоровье, оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть еще мамой, бабушкой и может даже прабабушкой. Так что мое возвращение уже точно невозможно. Я окончательно решила, что не вернусь в большой спорт», — сказала Сотникова в интервью «Москва-Баку».

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Ранее Сотникова сравнила победу на Олимпийских играх с рождением ребенка.

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