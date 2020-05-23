«Здоровье и так уже подпорчено. А мне хочется быть мамой». Аделина Сотникова исключила возвращение в большой спорт

«Официально большой спорт я завершила, но фигурное катание оставлять не планирую. В любом случае буду связана с этим миром, так как я отдала этому очень много времени. В будущем хочу открыть свою школу фигурного катания. Если будет позволять здоровье, то буду выступать в ледовых шоу. Хочу пробовать себя и в других направлениях, буду искать себя. Пока молодая, можно пробовать себя в разных сферах. Возможно ли мое возвращение в большой спорт? Может быть, это и было бы возможным, но в данный момент не считаю это правильным решением, так как не хочу портить свое здоровье, оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть еще мамой, бабушкой и может даже прабабушкой. Так что мое возвращение уже точно невозможно. Я окончательно решила, что не вернусь в большой спорт», — сказала Сотникова в интервью «Москва-Баку».