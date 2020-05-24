Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

— Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

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— Точно. Могу сказать одно: жизнь — такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.

— Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?

— Сейчас у нас нормальные отношения.

— Сейчас у вас есть девушка?