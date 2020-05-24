Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Фортуна Д
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

— Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Точно. Могу сказать одно: жизнь — такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.

— Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?

— Сейчас у нас нормальные отношения.

— Сейчас у вас есть девушка?

— Нет. Я свободен. (Алена Гребенькова).

Читайте также
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти
Круче Болта: Загитову признали олимпийской иконой стиля (фото)
Клубные симптомы: в РПЛ растет число случаев коронавируса
Александр Панов: «Зенит» грамотно разрулил ситуацию с Кокориным
Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов (фото)
Хет-трик Тимо Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь