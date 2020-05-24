Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
— Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.
— Точно. Могу сказать одно: жизнь — такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.
— Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?
— Сейчас у нас нормальные отношения.
— Сейчас у вас есть девушка?
— Нет. Я свободен. (Алена Гребенькова).