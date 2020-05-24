Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут
В пятницу на совещании по
«Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня. Базу “Новогорск” даже не рассматривал.
«Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало, — рассказал Плющенко. — Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев».
В начале мая 15-летняя Трусова перешла в тренерскую группу к Плющенко, прекратив сотрудничество с Этери Тутберидзе. Трусова в прошлом сезоне дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов