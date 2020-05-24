Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Источник: РИА "Новости"

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77e203b6fcb132c5c1fa" data-vnd="77e203b6fcb132c5c1fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77e203b6fcb132c5c1fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня. Базу “Новогорск” даже не рассматривал. Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах — им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю — к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там», — рассказал Плющенко.

«Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало, — рассказал Плющенко. — Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев».