Фигурист Самарин планирует возобновить тренировки на сборе в Кисловодске

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
«Рады, что мы возвращаемся к работе, — сказала Соколовская. — Первый сбор планируем провести с Сашей в Кисловодске». При этом специалист уточнила, что в настоящее время сроки проведения сбора неизвестны.
В прошлом сезоне Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве и серебряным призером на этапе во Франции. На чемпионате России в Красноярске он занял третье место.