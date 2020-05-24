Фигурист Самарин планирует возобновить тренировки на сборе в Кисловодске

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В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

«Рады, что мы возвращаемся к работе, — сказала Соколовская. — Первый сбор планируем провести с Сашей в Кисловодске». При этом специалист уточнила, что в настоящее время сроки проведения сбора неизвестны.