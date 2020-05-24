Фигуристы Алиев и Игнатов пройдут сбор в Кисловодске
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и победитель финала Кубка России Макар Игнатов планируют провести первый после перерыва
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и победитель финала Кубка России Макар Игнатов планируют провести первый после перерыва
«Мы планируем сбор в Кисловодске, туда поедут Алиев и Игнатов, — сообщил Рукавицын. — Пока определяемся с датами».
В пятницу на совещании по