Загитову признали олимпийской иконой стиля. Алина обошла Усейна Болта и эпатажного американца Вейра
Первый титул после совершеннолетия.
Первый титул после совершеннолетия.
Едва перешагнув порог 18-летия, олимпийская чемпионка Алина Загитова почти сразу же стала обладателем нескольких достижений.
Но куда более уникальный успех — победа в голосовании за звание «олимпийской иконы стиля», которое устроил официальный аккаунт МОК (Olympic Channel) в твиттере.
В четвертьфинале Загитова обошла восьмикратного чемпиона ОИ и рекордсмена в беге на 100 и 200 метров Усейна Болта. Фигуристка набрала 58 процентов, бегун — 42.
В полуфинале Алина вновь встретилась со спринтером из Ямайки. Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира
В финале Загитова сразилась с другим фигуристом — трехкратным чемпионом США и бронзовым призером чемпионата, а ныне — комменатором Джонни Вейром, который известен своим ярким стилем в манерах и одежде. Но даже один из самых эпатажных спортсменов мира не смог противостоять Алине, которая вновь оказалась лучше — 62 процента против 38.
Звание «олимпийской иконы стиля» — приятный подарок на совершеннолетие.
Совсем скоро Загитова начнется подготовку к новому сезону. Группа Этери Тутберидзе будет работать на базе в Новогорске. Как пишет ряд СМИ, Алина приступит к тренировкам чуть позже, чем остальные. Вероятно, это связано с тем, что фигуристка на самоизоляции находилась в Ижевске, а дорога до Москвы займет определенное время.