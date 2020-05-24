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19:35 (мск), источник: Sport24

Загитову признали олимпийской иконой стиля. Алина обошла Усейна Болта и эпатажного американца Вейра

Первый титул после совершеннолетия.

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Едва перешагнув порог 18-летия, олимпийская чемпионка Алина Загитова почти сразу же стала обладателем нескольких достижений. Во-первых — получала водительское удостоверение.

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Но куда более уникальный успех — победа в голосовании за звание «олимпийской иконы стиля», которое устроил официальный аккаунт МОК (Olympic Channel) в твиттере.

В четвертьфинале Загитова обошла восьмикратного чемпиона ОИ и рекордсмена в беге на 100 и 200 метров Усейна Болта. Фигуристка набрала 58 процентов, бегун — 42.

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В полуфинале Алина вновь встретилась со спринтером из Ямайки. Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс уступила фигуристке больше, чем в два раза — 32 процента против 68.

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В финале Загитова сразилась с другим фигуристом — трехкратным чемпионом США и бронзовым призером чемпионата, а ныне — комменатором Джонни Вейром, который известен своим ярким стилем в манерах и одежде. Но даже один из самых эпатажных спортсменов мира не смог противостоять Алине, которая вновь оказалась лучше — 62 процента против 38.

Звание «олимпийской иконы стиля» — приятный подарок на совершеннолетие.

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Совсем скоро Загитова начнется подготовку к новому сезону. Группа Этери Тутберидзе будет работать на базе в Новогорске. Как пишет ряд СМИ, Алина приступит к тренировкам чуть позже, чем остальные. Вероятно, это связано с тем, что фигуристка на самоизоляции находилась в Ижевске, а дорога до Москвы займет определенное время.

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19:29 (мск)© Piter.tv
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