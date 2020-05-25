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25 мая, источник: Спорт-Экспресс

«В банке спрашивают: “Девочка, откуда у тебя эти деньги?”» Родители Щербаковой — о заработках Анны

Родители чемпионки России Анны Щербаковой дали большое интервью «СЭ», в котором рассказали о заработках своей дочери и о том, куда идут эти деньги.

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Источник: РИА "Новости"
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Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно дебютировала на первом взрослом Гран-при, выиграв золото.

— Призовые Ани мы откладываем ей на будущее, — признался Станислав Щербаков, отец Анны. —  Пытаемся их не только сохранить, но и прирастить. Собираем портфель начинающего инвестора, все по правилам — часть на депозит, часть в валюту, часть в акции. В акции сейчас, кстати, особенно интересно вкладываться, вакцина ведь рано или поздно появится, и будет рост. В общем, повышаем финансовую грамотность и смотрим на то, как деньги сами работают, занятно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причем, Аня в конечном счете сама решает, куда и сколько она готова вложить. Сама ходит в банк, разбирается в депозитах, подписывает договоры. Общается с операционистами, они же любопытные: «Девочка, откуда у тебя эти деньги?» — «Заработала». Пару раз угадали с акциями, и получилось, что одних процентов уже достаточно, чтобы обновить себе телефон до последней модели. Получается, бесплатно, просто потому что вовремя сделали нужные действия. Что, спрашиваю, обновляем, или дальше ждем? Пока ждем, такой был ответ. (Дмитрий Кузнецов).

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