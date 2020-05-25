Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

На ролике фигуристка исполняет показательный номер в образе Лары Крофт. На отрывке запечатлен момент, когда у Загитовой не получается расстегнуть куртку. «Когда что-то пошло не так», — подписана публикация.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yfKjUkjvh90" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео просмотрели 22,1 миллиона пользователей, под ним оставили 442 тысячи лайков и более 700 комментариев. «Ох уж эти неловкие моменты», — написала luchik_r_v_. «Надо было как Халк разорвать», — поддержал sashocheck.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

24 мая сообщалось, что ее признали олимпийской иконой стиля. Голосование было устроено Международным олимпийским комитетом.