Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Видео с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. Ролик доступен в
Видео с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. Ролик доступен в
На ролике фигуристка исполняет показательный номер в образе Лары Крофт. На отрывке запечатлен момент, когда у Загитовой не получается расстегнуть куртку. «Когда
Видео просмотрели 22,1 миллиона пользователей, под ним оставили 442 тысячи лайков и более 700 комментариев. «Ох уж эти неловкие моменты», — написала luchik_r_v_. «Надо было как Халк разорвать», — поддержал sashocheck.
Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала
24 мая сообщалось, что ее признали олимпийской иконой стиля. Голосование было устроено Международным олимпийским комитетом.