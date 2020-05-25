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25 мая, источник: Lenta.Ru

Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Видео с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. Ролик доступен в фан-аккаунте спортсменки teamzagitovaa.

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На ролике фигуристка исполняет показательный номер в образе Лары Крофт. На отрывке запечатлен момент, когда у Загитовой не получается расстегнуть куртку. «Когда что-то пошло не так», — подписана публикация.

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Видео просмотрели 22,1 миллиона пользователей, под ним оставили 442 тысячи лайков и более 700 комментариев. «Ох уж эти неловкие моменты», — написала luchik_r_v_. «Надо было как Халк разорвать», — поддержал sashocheck.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

24 мая сообщалось, что ее признали олимпийской иконой стиля. Голосование было устроено Международным олимпийским комитетом.

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