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13:34 (мск), источник: ТАСС

Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, заехали на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов. Об этом ТАСС сообщил директор базы Николай Доморацкий.

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Источник: РИА "Новости"

Часть российских фигуристов начнет сборы в «Новогорске», часть — с 1 июня в Кисловодске.

«Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алена Косторная и другие спортсмены — заехали первыми», — рассказал Доморацкий.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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