Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, заехали на базу «Новогорск» для прохождения
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, заехали на базу «Новогорск» для прохождения
Часть российских фигуристов начнет сборы в «Новогорске», часть — с 1 июня в Кисловодске.
«Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алена Косторная и другие спортсмены — заехали первыми», — рассказал Доморацкий.
22 мая на совещании по