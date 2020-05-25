Прибывшие на сборы в «Новогорск» фигуристы протестированы на коронавирус
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Часть сборной России по фигурному катанию, прибывшая на сборы в
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Часть сборной России по фигурному катанию, прибывшая на сборы в
«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя, — сказал источник. — Питание приносят прямо в номер — с едой все прекрасно, тут с этим всегда все в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим».
Как ранее стало известно ТАСС, на базе в Новогорске уже находятся фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, а также фигуристы группы Александра Свинина и Ирины Жук.
В пятницу на совещании по