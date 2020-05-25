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25 мая, источник: ТАСС

Прибывшие на сборы в «Новогорск» фигуристы протестированы на коронавирус

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Часть сборной России по фигурному катанию, прибывшая на сборы в учебно-тренировочный центр «Новогорск», прошла тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил источник в команде фигуристов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя, — сказал источник. — Питание приносят прямо в номер — с едой все прекрасно, тут с этим всегда все в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим».

Как ранее стало известно ТАСС, на базе в Новогорске уже находятся фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, а также фигуристы группы Александра Свинина и Ирины Жук.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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