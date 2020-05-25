Прибывшие на сборы в «Новогорск» фигуристы протестированы на коронавирус

«Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя, — сказал источник. — Питание приносят прямо в номер — с едой все прекрасно, тут с этим всегда все в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим».