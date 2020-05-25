«То ли недокомедия, то ли мелодрама. Полный абсурд». Попова и Ходыкин раскритиковали фильм «Лед»
Фигуристы Денис Ходыкин и Бетина Попова поделились своим мнением о российском фильме «Лед».
Фигуристы Денис Ходыкин и Бетина Попова поделились своим мнением о российском фильме «Лед».
Лента, вышедшая на экраны в 2017 году имеет рейтинг 6,743 на «Кинопоиске» и 6,90 — на IMDb. На днях фильм жестко раскритиковала легендарный тренер Татьяна Тарасова. Сиквел «Лед 2» снискал еще меньшее одобрение у публики — 6,966 («Кинопоиск»), 6,40 (IMDb).
Бетина: Смотрела оба. И «Лед», и «Лед-2» (смеется).
Денис: Я тоже смотрел. Да, для обычного человека это красивая история. Но когда ты смотришь именно катание… Это комедия. Там не фигуристы, а актеры. И их лица сложно снять на льду, потому что они не так уверенно стоят на коньках, происходят замены главных героев на
Бетина: В фигурном катании невероятное количество интересных историй. Если взять хотя бы одну из них и реально раскрыть — получился бы крутой фильм. Но там был взят
Это понимает любой человек, который хоть раз интересовался профессиональным спортом. Не обязательно даже фигурным катанием.
Можно было сделать
что-тоболее правдоподобное, серьезное и крутое. А так получилась то ли недокомедия, то ли мелодрама. Но кого жалеть — непонятно, потому что полный абсурд.
В фигурном катании есть крутые темы, на которые можно снимать фильмы. Есть много интересных моментов — про то, как спортсмен боролся, восстанавливался после травмы — рассказали Попова и Ходыкин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.