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16:47 (мск), источник: Sport24

«То ли недокомедия, то ли мелодрама. Полный абсурд». Попова и Ходыкин раскритиковали фильм «Лед»

Фигуристы Денис Ходыкин и Бетина Попова поделились своим мнением о российском фильме «Лед».

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38
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Лента, вышедшая на экраны в 2017 году имеет рейтинг 6,743 на «Кинопоиске» и 6,90 — на IMDb. На днях фильм жестко раскритиковала легендарный тренер Татьяна Тарасова. Сиквел «Лед 2» снискал еще меньшее одобрение у публики — 6,966 («Кинопоиск»), 6,40 (IMDb).

Бетина: Смотрела оба. И «Лед», и «Лед-2» (смеется).

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Денис: Я тоже смотрел. Да, для обычного человека это красивая история. Но когда ты смотришь именно катание… Это комедия. Там не фигуристы, а актеры. И их лица сложно снять на льду, потому что они не так уверенно стоят на коньках, происходят замены главных героев на фигуристов-дублеров…

Бетина: В фигурном катании невероятное количество интересных историй. Если взять хотя бы одну из них и реально раскрыть — получился бы крутой фильм. Но там был взят какой-то нереальный сюжет, который выглядит абсурдно даже для обычного зрителя. Особенно в фильме «Лед-2». Там вообще с сюжетом катастрофа. Любой человек понимает, что не выбежит хоккеист на Олимпиаде с другим партнером в его костюме катать программу.

Это понимает любой человек, который хоть раз интересовался профессиональным спортом. Не обязательно даже фигурным катанием.

Можно было сделать что-то более правдоподобное, серьезное и крутое. А так получилась то ли недокомедия, то ли мелодрама. Но кого жалеть — непонятно, потому что полный абсурд.
Бетина Попова

В фигурном катании есть крутые темы, на которые можно снимать фильмы. Есть много интересных моментов — про то, как спортсмен боролся, восстанавливался после травмы — рассказали Попова и Ходыкин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.

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