«То ли недокомедия, то ли мелодрама. Полный абсурд». Попова и Ходыкин раскритиковали фильм «Лед»

38 фотографий 38 фотографий 38 фотографий

Лента, вышедшая на экраны в 2017 году имеет рейтинг 6,743 на «Кинопоиске» и 6,90 — на IMDb. На днях фильм жестко раскритиковала легендарный тренер Татьяна Тарасова. Сиквел «Лед 2» снискал еще меньшее одобрение у публики — 6,966 («Кинопоиск»), 6,40 (IMDb).

Бетина: Смотрела оба. И «Лед», и «Лед-2» (смеется).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Денис: Я тоже смотрел. Да, для обычного человека это красивая история. Но когда ты смотришь именно катание… Это комедия. Там не фигуристы, а актеры. И их лица сложно снять на льду, потому что они не так уверенно стоят на коньках, происходят замены главных героев на фигуристов-дублеров…

Бетина: В фигурном катании невероятное количество интересных историй. Если взять хотя бы одну из них и реально раскрыть — получился бы крутой фильм. Но там был взят какой-то нереальный сюжет, который выглядит абсурдно даже для обычного зрителя. Особенно в фильме «Лед-2». Там вообще с сюжетом катастрофа. Любой человек понимает, что не выбежит хоккеист на Олимпиаде с другим партнером в его костюме катать программу.

Это понимает любой человек, который хоть раз интересовался профессиональным спортом. Не обязательно даже фигурным катанием.

Можно было сделать что-то более правдоподобное, серьезное и крутое. А так получилась то ли недокомедия, то ли мелодрама. Но кого жалеть — непонятно, потому что полный абсурд. Бетина Попова

В фигурном катании есть крутые темы, на которые можно снимать фильмы. Есть много интересных моментов — про то, как спортсмен боролся, восстанавливался после травмы — рассказали Попова и Ходыкин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.