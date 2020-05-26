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10:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова продолжает выигрывать без прокатов. Олимпийская чемпионка стала иконой стиля

Болельщики Загитовой принесли всему фигурному катанию важную победу.

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Шутка последних месяцев — не выступая, Загитова умудряется брать или сохранять за собой титулы. В марте отменили чемпионат мира — и Алина еще как минимум до марта 2021 года останется действующей лучшей фигуристкой мира. Вчера россиянка получила необычный титул — на информационных ресурсах Международного олимпийского комитета ее признали иконой стиля.

Голосование проходило на разных платформах. Так, в Twitter Загитова в 1/8 финала вынесла волейболистку Жаклин Карвалью из Бразилии (79% на 21%). В четвертьфинале расправилась с самым быстрым человеком планеты Усэйном Болтом (58% — 42%), в полуфинале убрала еще одного представителя Ямайки — бегунью Фрэйзер-Прайс (68% — 32%). В финале обыграла экстравагантного фигуриста Джонни Вейра (62% — 38%). Вот уж был бы модный приговор, если победителем стал американец, одевающийся иногда так.

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На следующий день аккаунт болельщиков фигуристки TeamZagitova, самый активный во всей фанатской среде российского фигурного катания, похвастался 22 миллионами просмотров мартовского видео в TikTok «Когда что-то пошло не так».

Это исключение из правил — остальные видео редко собирают более 100 тысяч. Но с такими цифрами в мире может сравниться только Юдзуру Ханю и его армия, вооруженная винни-пухами.

Фанаты Загитовой — эталон преданности

Можно апеллировать к тому, что награда неофициальная, и вручает ее не Томас Бах, но официальные ресурсы МОК — это даже не «Серебряная лань», и у них миллионная аудитория. Сам факт включения 17−18-летней Загитовой в список — уже большое достижение. Не менее круто, что ее соперником в финале был коллега Вейр.

Вокруг болельщиков Загитовой и шире — группы Тутберидзе — много противоположных мнений, в том числе и откровенно негативных. Однако надо отдать должное фанатам и сказать, что по уровню преданности другого российского спортсмена в России сейчас просто нет. Даже Хабиб Нурмагомедов успел за пару последних лет собрать немало сетевых хейтеров.

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Почему победа Загитовой важна для всего фигурного катания?

ISU и нашей федерации надо держаться за такие личности. Приглашать на всяческие «Оскары», в рекламные кампании, от промо к чемпионату мира до финала Кубка России. Голосование за Загитову — маленький, но шажок в сторону возвращения статуса фигурного катания. Все-таки победить глыбу по имени Болт — с точки зрения маркетинга событие.

То, что фигурное катание в кризисе, доказывать вроде бы уже не нужно. Уровень последнего чемпионата Европы, попытки добавить в программу чемпионата мира квалификационную фазу для развития географии, пертурбации с правилами это показывают. За пеленой популярности этого вида спорта в России мы часто не осознаем, что фигурное катание в мире находится на отшибе. И по делу.

Стран наверху — от силы 5−6. Даже если наконец реализуется идея сделать что-то вроде настоящего командного Кубка мира, с группами, плей-офф — по аналогии с командными видами, то на равных бы соперничали Россия, Япония, США. Отчасти Франция. Канада, Китай, Италия, Корея уже были бы аутсайдерами.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

Олимпийских медалей тоже разыгрывается мало, всего пять. На предстоящем конгрессе ISU должен был начаться разговор о разделении фигурного катания на артистическую и техническую программу, но судя по комментариям самих функционеров, они сами не очень представляют, как будут выглядеть такие соревнования. Либо побаиваются взятого революционного шага. Реформа могла бы увеличить число разыгрываемых медалей, а так гребля, велотрек, не говоря уже о плавании, остаются более важными.

Это косвенно подтверждается тем, что в олимпийском движении в принципе не так много внимания уделяется фигурному катанию. МОК редко вручает премии и награды, но среди них есть олимпийские ордена, медали Пьера де Кубертена. Если вы пролистаете список награжденных, то увидите помимо политиков и бизнесменов множество баскетболистов, гимнасток, представителей других видов. Фигуристов будут единицы. В России, богатой на олимпиоников, бронзовый орден получала двукратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, серебряный — бывший глава ФФККР Валентин Писеев. Всё.

Чуть ли не единственная премия — женщинам за вклад в развитие спорта и равноправие полов. Тема не очень раскрученная в России, и подают заявки там сами желающие поучаствовать. Кого только нет — председатель федерации плавания Палау (слышали ли вы вообще про такую страну?), представители тенниса, доктора, адвокаты, а фигуристок — нет.

Тем ценнее победа Загитовой в голосовании МОК. Именно поэтому так много говорится о длине карьеры. ISU и всему фигурному катанию нужна Загитова — желательно на льду. Но даже если она выберет другой путь, нужно сделать все, чтобы она была рекламным лицом этого вида спорта. Ее историю можно «продать», а таких личностей в нынешнем спорте немного.

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