Загитова продолжает выигрывать без прокатов. Олимпийская чемпионка стала иконой стиля
Болельщики Загитовой принесли всему фигурному катанию важную победу.
Болельщики Загитовой принесли всему фигурному катанию важную победу.
Шутка последних месяцев — не выступая, Загитова умудряется брать или сохранять за собой титулы. В марте отменили чемпионат мира — и Алина еще как минимум до марта 2021 года останется действующей лучшей фигуристкой мира. Вчера россиянка получила необычный титул — на информационных ресурсах Международного олимпийского комитета ее признали иконой стиля.
Голосование проходило на разных платформах. Так, в Twitter Загитова в 1/8 финала вынесла волейболистку Жаклин Карвалью из Бразилии (79% на 21%). В четвертьфинале расправилась с самым быстрым человеком планеты Усэйном Болтом (58% — 42%), в полуфинале убрала еще одного представителя Ямайки — бегунью
На следующий день аккаунт болельщиков фигуристки TeamZagitova, самый активный во всей фанатской среде российского фигурного катания, похвастался 22 миллионами просмотров мартовского видео в TikTok «Когда
Это исключение из правил — остальные видео редко собирают более 100 тысяч. Но с такими цифрами в мире может сравниться только Юдзуру Ханю и его армия, вооруженная
Можно апеллировать к тому, что награда неофициальная, и вручает ее не Томас Бах, но официальные ресурсы МОК — это даже не «Серебряная лань», и у них миллионная аудитория. Сам факт включения 17−18-летней Загитовой в список — уже большое достижение. Не менее круто, что ее соперником в финале был коллега Вейр.
Вокруг болельщиков Загитовой и шире — группы Тутберидзе — много противоположных мнений, в том числе и откровенно негативных. Однако надо отдать должное фанатам и сказать, что по уровню преданности другого российского спортсмена в России сейчас просто нет. Даже Хабиб Нурмагомедов успел за пару последних лет собрать немало сетевых хейтеров.
ISU и нашей федерации надо держаться за такие личности. Приглашать на всяческие «Оскары», в рекламные кампании, от промо к чемпионату мира до финала Кубка России. Голосование за Загитову — маленький, но шажок в сторону возвращения статуса фигурного катания.
То, что фигурное катание в кризисе, доказывать вроде бы уже не нужно. Уровень последнего чемпионата Европы, попытки добавить в программу чемпионата мира квалификационную фазу для развития географии, пертурбации с правилами это показывают. За пеленой популярности этого вида спорта в России мы часто не осознаем, что фигурное катание в мире находится на отшибе. И по делу.
Стран наверху — от силы 5−6. Даже если наконец реализуется идея сделать
Олимпийских медалей тоже разыгрывается мало, всего пять. На предстоящем конгрессе ISU должен был начаться разговор о разделении фигурного катания на артистическую и техническую программу, но судя по комментариям самих функционеров, они сами не очень представляют, как будут выглядеть такие соревнования. Либо побаиваются взятого революционного шага. Реформа могла бы увеличить число разыгрываемых медалей, а так гребля, велотрек, не говоря уже о плавании, остаются более важными.
Это косвенно подтверждается тем, что в олимпийском движении в принципе не так много внимания уделяется фигурному катанию. МОК редко вручает премии и награды, но среди них есть олимпийские ордена, медали Пьера де Кубертена. Если вы пролистаете список награжденных, то увидите помимо политиков и бизнесменов множество баскетболистов, гимнасток, представителей других видов. Фигуристов будут единицы. В России, богатой на олимпиоников, бронзовый орден получала двукратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, серебряный — бывший глава ФФККР Валентин Писеев. Всё.
Чуть ли не единственная премия — женщинам за вклад в развитие спорта и равноправие полов. Тема не очень раскрученная в России, и подают заявки там сами желающие поучаствовать. Кого только нет — председатель федерации плавания Палау (слышали ли вы вообще про такую страну?), представители тенниса, доктора, адвокаты, а фигуристок — нет.
Тем ценнее победа Загитовой в голосовании МОК. Именно поэтому так много говорится о длине карьеры. ISU и всему фигурному катанию нужна Загитова — желательно на льду. Но даже если она выберет другой путь, нужно сделать все, чтобы она была рекламным лицом этого вида спорта. Ее историю можно «продать», а таких личностей в нынешнем спорте немного.