Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, вчера, 25 мая, стало известно, что Трусову внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что она первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип. Это произошло в финале
«Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу», — приводит слова спортсменки «РБК-Спорт».
Трусова добавила, что намерена разучить четверной риттбергер, чтобы затем исполнить и его.
«Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — сказала она.
Напомним, в новом сезоне Трусова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.