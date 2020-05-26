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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная рассказала о тесте на коронавирус

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что она вместе с Анной Щербаковой уже сдала тесты на наличие коронавирусной инфекции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что ведущие фигуристы национальной команды начали заезд на сбор в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» в воскресенье, чтобы начать подготовку к новому сезону в понедельник.

«Мы уже заселились в Новогорск, теперь ждем результатов тестов. Скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

«В качестве мер предосторожности все спортсмены сейчас живут в номерах по одному», — добавила Щербакова.

Ранее глава министерства спорта РФ Олег Матыцин отметил, что ведомство подготовило план по восстановлению организованной работы спортсменов в учебно-тренировочных центрах с 25 мая. Все тренировочные базы в России были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса.

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