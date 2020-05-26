Косторная рассказала о тесте на коронавирус
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что она вместе с Анной Щербаковой уже сдала тесты на наличие коронавирусной инфекции.
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что она вместе с Анной Щербаковой уже сдала тесты на наличие коронавирусной инфекции.
Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что ведущие фигуристы национальной команды начали заезд на сбор в подмосковном
«Мы уже заселились в Новогорск, теперь ждем результатов тестов. Скоро сможем приступить к тренировкам.
«В качестве мер предосторожности все спортсмены сейчас живут в номерах по одному», — добавила Щербакова.
Ранее глава министерства спорта РФ Олег Матыцин отметил, что ведомство подготовило план по восстановлению организованной работы спортсменов в