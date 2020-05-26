Косторная рассказала о тесте на коронавирус

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что ведущие фигуристы национальной команды начали заезд на сбор в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» в воскресенье, чтобы начать подготовку к новому сезону в понедельник.

«Мы уже заселились в Новогорск, теперь ждем результатов тестов. Скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

«В качестве мер предосторожности все спортсмены сейчас живут в номерах по одному», — добавила Щербакова.