Трусова поделилась эмоциями от попадания в Книгу рекордов Гиннеса

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник стало известно, что Трусова попала в Книгу как первая в истории женского одиночного катания спортсменка, исполнившая четверной флип на соревнованиях. Этот прыжок был одним из пяти ее четверных прыжков, включенных в произвольную программу на минувшем финале Гран-при.

«Мне родители сказали, что меня занесли. Я этому рада, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в Книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — приводит слова Трусовой РБК.

Ранее Трусову включили в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверного лутца и четверного тулупа на взрослых женских соревнованиях. Российская фигуристка также является обладательницей рекорда: «Наивысший балл в фигурном катании — произвольная программа (женщины)».