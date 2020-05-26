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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова поделилась эмоциями от попадания в Книгу рекордов Гиннеса

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что не собирается останавливаться на достигнутом после очередного попадания в Книгу рекордов Гиннеса.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник стало известно, что Трусова попала в Книгу как первая в истории женского одиночного катания спортсменка, исполнившая четверной флип на соревнованиях. Этот прыжок был одним из пяти ее четверных прыжков, включенных в произвольную программу на минувшем финале Гран-при.

«Мне родители сказали, что меня занесли. Я этому рада, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в Книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — приводит слова Трусовой РБК.

Ранее Трусову включили в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверного лутца и четверного тулупа на взрослых женских соревнованиях. Российская фигуристка также является обладательницей рекорда: «Наивысший балл в фигурном катании — произвольная программа (женщины)».

В минувшем сезоне Трусова стала третьей на чемпионате Европы, а также завоевала бронзовые награды в Финале Гран-при и на чемпионате России.

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