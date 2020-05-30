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16:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Когда люди уходят в 17−18 лет, однажды выиграв Олимпиаду, — это называется халиф на час». Откровенная Ирина Роднина

Трехкратная олимпийская чемпионка оценила победы русских фигуристок.

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Источник: РИА "Новости"
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Российская фигуристка Юлия Липницкая снялась в необычной фотосессии для журнала PROСПОРТ.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина дала большое интервью «СЭ», в котором была затронута тема олимпийской победы Алины Загитовой. Роднина вспомнила реакцию болельщиков, а также высказалась о ранних уходах фигуристов из спорта. Для начала публикуем небольшой фрагмент разговора, полная версия которого появится на нашем сайте чуть позже.

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У диванных болельщиков культивируется нетерпимость

— Ирина Константиновна, сейчас все обнулились, тренируются после долгой паузы. Не лучший ли это момент для возобновления карьеры Алины Загитовой? Преимущество конкуренток несколько нивелировано.

— Разумеется, это вопрос к ней. Насколько у нее есть желание, время. Я реалист. Если она поставит перед собой такую задачу — то будет со своим тренером ее решать. Но поставит ли — никто не знает.

— Для фигурного катания ее возвращение будет положительным событием, вам бы его хотелось увидеть? Вполне реалистичный вопрос.

— Я болею за всех наших спортсменок и никого не выделяю. Потому что сегодня человек популярен, а завтра неинтересен. Для популярности — да, конечно, хорошо. Но все равно сосредотачиваться на одном человеке, когда есть плеяда талантов, не совсем правильно.
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Я понимаю — если бы она была одна. Но мы ведь всегда добиваемся результатов, когда у нас длинная скамейка. Сейчас есть сильнейшая внутренняя конкуренция. Тяжелая для этих девочек. Мне их по-своему очень жалко. Крайне сложно выдерживать тренировки, выступления, психологическое давление, да еще в таком возрасте — подчеркну это восемь раз. Еще и вокруг настоящий фанатизм. Не надо превращаться из фанатов в фанатиков. Мы загоняем самих спортсменок. Если вы их любите, уважаете, относитесь к ним бережнее.

— Видите угрозы?

— Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в Пхенчхане. Выложила в Instagram фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но мое сердце с Женей». Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность… Я никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие выражения. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение?

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Не слишком ли дорого для страны вырастить спортсмена на два года?

— В фигурном катании для болельщиков уже названия выдумывают — загиботы, медвеботы.

— Значит, это не болельщики, они не любят кого-то, а свой негатив вымещают в фанатизме. Да, таким победам надо радоваться. Но надо понимать: есть спортсмены с длинными карьерами, а есть — взяли, выскочили и тут же исчезли. Таких фигуристов было много. Тара Липински — ау, где она была после Олимпиады? Леша Урманов — ни до, ни после ничего не выиграл. Сара Хьюз, да та же Юлия Липницкая — она же выиграла только в команде! Мы уже такого насмотрелись. Это называется халиф на час. Могу только посочувствовать этим ребятам. Мы лучше понимали, как из спорта переходили в другую жизнь. Решение было не вынужденное, а осознанное. Я прожила долгую жизнь в спорте. Да, она была фантастически тяжелая, но безумно интересная. А когда люди задерживаются наверху на 3−4 года, то у меня возникает два вопроса: а) что с этими ребятами, с их психикой? б) а не слишком ли дорого для страны вырастить человека на два года?

— Берут оптом, а не в розницу.

— Но цена-то! Мы теряем спортсмена, но и здорового человека,

— Вам скажут — вот новые. Золото же все равно у России, какая разница для страны, кто его берет?

— Ну неужели все измеряется только золотом? Да и зрители любят запоминающихся спортсменов, далеко не только победителей.

— Возвращаясь к событиям в соцсетях — разница по сравнению с вашим временем же только в самом появлении соцсетей? Фигурное катание всегда было видом спорта с интригами.

— Интриги были и есть всегда, даже в жизни. Даже в вашем подъезде. Но фигурное катание интересно в первую очередь не интригами, а зрелищностью.

— К вам на улице подходили болельщики, высказывали свое мнение?

— Могли, говорили, и на пресс-конференциях тоже. Но был другой тон, воспитание. Если предъявляли претензии, то очень аргументированно. А не просто — нравится, не нравится.

— Что же нам, вход в соцсети по паспорту вводить?

— Это не моя сфера деятельности. (Смеется.) Я только констатирую факты.

Дмитрий Кузнецов

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