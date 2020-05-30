«Когда люди уходят в 17−18 лет, однажды выиграв Олимпиаду, — это называется халиф на час». Откровенная Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка оценила победы русских фигуристок.
Трехкратная олимпийская чемпионка оценила победы русских фигуристок.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина дала большое интервью «СЭ», в котором была затронута тема олимпийской победы Алины Загитовой. Роднина вспомнила реакцию болельщиков, а также высказалась о ранних уходах фигуристов из спорта. Для начала публикуем небольшой фрагмент разговора, полная версия которого появится на нашем сайте чуть позже.
— Ирина Константиновна, сейчас все обнулились, тренируются после долгой паузы. Не лучший ли это момент для возобновления карьеры Алины Загитовой? Преимущество конкуренток несколько нивелировано.
— Разумеется, это вопрос к ней. Насколько у нее есть желание, время. Я реалист. Если она поставит перед собой такую задачу — то будет со своим тренером ее решать. Но поставит ли — никто не знает.
— Для фигурного катания ее возвращение будет положительным событием, вам бы его хотелось увидеть? Вполне реалистичный вопрос.
— Я болею за всех наших спортсменок и никого не выделяю. Потому что сегодня человек популярен, а завтра неинтересен. Для популярности — да, конечно, хорошо. Но все равно сосредотачиваться на одном человеке, когда есть плеяда талантов, не совсем правильно.
Я понимаю — если бы она была одна. Но мы ведь всегда добиваемся результатов, когда у нас длинная скамейка. Сейчас есть сильнейшая внутренняя конкуренция. Тяжелая для этих девочек. Мне их
— Видите угрозы?
— Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в Пхенчхане. Выложила в Instagram фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но мое сердце с Женей». Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность… Я никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие выражения. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение?
— В фигурном катании для болельщиков уже названия выдумывают — загиботы, медвеботы.
— Значит, это не болельщики, они не любят
— Берут оптом, а не в розницу.
— Но
— Вам скажут — вот новые. Золото же все равно у России, какая разница для страны, кто его берет?
— Ну неужели все измеряется только золотом? Да и зрители любят запоминающихся спортсменов, далеко не только победителей.
— Возвращаясь к событиям в соцсетях — разница по сравнению с вашим временем же только в самом появлении соцсетей? Фигурное катание всегда было видом спорта с интригами.
— Интриги были и есть всегда, даже в жизни. Даже в вашем подъезде. Но фигурное катание интересно в первую очередь не интригами, а зрелищностью.
— К вам на улице подходили болельщики, высказывали свое мнение?
— Могли, говорили, и на
— Что же нам, вход в соцсети по паспорту вводить?
— Это не моя сфера деятельности. (Смеется.) Я только констатирую факты.
Дмитрий Кузнецов