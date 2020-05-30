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11:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У наших диванных болельщиков культивируется нетерпимость». Роднина рассказала об атаке хейтеров после поста о Загитовой и Медведевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в большом разговоре с «СЭ» рассказала о реакции болельщиков на ее пост об Алине Загитовой и Евгении Медведевой после олимпийских соревнований 2018 года.

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— Вокруг настоящий фанатизм, — отметила Роднина. — Не надо превращаться из фанатов в фанатиков, мы загоняем самих спортсменок. Если вы их любите, уважаете, относитесь к ним бережнее. Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в Пхенчхане. Выложила в Instagram фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но мое сердце с Женей». Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность… Я никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие фразы. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение? (Дмитрий Кузнецов).

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