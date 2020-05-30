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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спортсмены — молодцы, в отличие от малого бизнеса и культуры». Роднина — о том, как Россия пережила карантин

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в большом разговоре с «СЭ» похвалила российских спортсменов, стойко терпевших ограничения, связанные с пандемией.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Кто-то, может, и не вернется в спорт. Думаю, среди тех, кто готовился к Олимпиаде, 15 процентов вряд ли до нее доживут в спортивном смысле. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги?

— Скорее пробежки требовали.

— Я про бизнес. Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Сколько человек пошли в волонтеры, даже в курьеры! Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры. (Дмитрий Кузнецов).

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