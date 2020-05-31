Ковтун сравнил сильные стороны Орсера и Тутберидзе
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, в какой тренерской команде хотел бы поработать.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, в какой тренерской команде хотел бы поработать.
Закончивший карьеру фигурист отметил сильные стороны команд канадского специалиста Брайана Орсера и российского тренера Этери Тутберидзе.
«Это два очень разных подхода к тренировкам. Кажется, что Орсер часто выслушивает спортсмена и много позволяет решать ему самому, а у Тутберидзе сильнее дисциплина и эффективно работает похожая схема для всех. Я не могу утверждать, поскольку не присутствовал на их тренировках. Но кажется, что это так: у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе — больше четкости и дисциплины. И ее схема прекрасно работает — лучше всех в мире», — поделился мнением Ковтун.
Спортсмен также рассказал, что предпочел бы посмотреть на работу специалиста из России.
«У обоих тренеров очень сильные стороны, и хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы… Наверное,