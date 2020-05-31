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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковтун сравнил сильные стороны Орсера и Тутберидзе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, в какой тренерской команде хотел бы поработать.

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Закончивший карьеру фигурист отметил сильные стороны команд канадского специалиста Брайана Орсера и российского тренера Этери Тутберидзе.

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«Это два очень разных подхода к тренировкам. Кажется, что Орсер часто выслушивает спортсмена и много позволяет решать ему самому, а у Тутберидзе сильнее дисциплина и эффективно работает похожая схема для всех. Я не могу утверждать, поскольку не присутствовал на их тренировках. Но кажется, что это так: у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе — больше четкости и дисциплины. И ее схема прекрасно работает — лучше всех в мире», — поделился мнением Ковтун.

Спортсмен также рассказал, что предпочел бы посмотреть на работу специалиста из России.

«У обоих тренеров очень сильные стороны, и хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы… Наверное, все-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире», — заявил он.

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