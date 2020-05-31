Ковтун сравнил сильные стороны Орсера и Тутберидзе

«Это два очень разных подхода к тренировкам. Кажется, что Орсер часто выслушивает спортсмена и много позволяет решать ему самому, а у Тутберидзе сильнее дисциплина и эффективно работает похожая схема для всех. Я не могу утверждать, поскольку не присутствовал на их тренировках. Но кажется, что это так: у Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе — больше четкости и дисциплины. И ее схема прекрасно работает — лучше всех в мире», — поделился мнением Ковтун.