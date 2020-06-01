Российская фигуристка рассказала о нервном срыве из-за критики Плющенко

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсменки, у нее случился нервный срыв, а также произошла паническая атака, вызвавшая проблемы с дыханием.

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«У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Было тяжело, но нужно жить дальше», — рассказала Саханович.

Россиянка отметила, что Плющенко посчитал ее уход из академии осенью 2017 года предательством, хотя ее решение было продиктовано увольнением «при странных обстоятельствах» двух тренеров, с которыми она работала. По мнению Саханович, двукратный олимпийский чемпион мог воздержаться от ее публичной критики в СМИ.