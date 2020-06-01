Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Слуцк
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка рассказала о нервном срыве из-за критики Плющенко

Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о переживаниях из-за критики двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после ее ухода из его академии. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам спортсменки, у нее случился нервный срыв, а также произошла паническая атака, вызвавшая проблемы с дыханием.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Было тяжело, но нужно жить дальше», — рассказала Саханович.

Россиянка отметила, что Плющенко посчитал ее уход из академии осенью 2017 года предательством, хотя ее решение было продиктовано увольнением «при странных обстоятельствах» двух тренеров, с которыми она работала. По мнению Саханович, двукратный олимпийский чемпион мог воздержаться от ее публичной критики в СМИ.

20-летняя Саханович — победитель первенства России среди юниоров 2014 года. На данный момент спортсменка занимает 40-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Читайте также
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко. Что все это значит? Live!
Во время загрузки произошла ошибка.
12 мая© Ньюстюб
 Хоккеист российской молодежки рассказал об отношении канадцев к Путину
Популярная модель поделилась фото в бикини и восхитила подписчиков
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
СМИ: Игрок МЮ не исключает свой переход в ПСЖ
Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться
СМИ: До 10 клубов АПЛ за отмену вылета, если сезон не доиграют
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Семак объяснил, почему затянулось продление контракта в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь