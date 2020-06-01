Источник: Загитова присоединится к сборной России в Новогорске 2 июня
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный
База олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу в условиях пандемии коронавируса 25 мая, в центре работают все фигуристы группы Этери Тутберидзе, входящие в составы основной и юниорской сборных России.
В минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре в Красноярске, но зимой этого года возобновила активные тренировки.