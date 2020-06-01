Источник: Загитова присоединится к сборной России в Новогорске 2 июня

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск» во вторник для возобновления тренировок вместе с другими фигуристками сборной России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.