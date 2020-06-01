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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Загитова присоединится к сборной России в Новогорске 2 июня

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск» во вторник для возобновления тренировок вместе с другими фигуристками сборной России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: AP 2020

База олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу в условиях пандемии коронавируса 25 мая, в центре работают все фигуристы группы Этери Тутберидзе, входящие в составы основной и юниорской сборных России.

В минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре в Красноярске, но зимой этого года возобновила активные тренировки.

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