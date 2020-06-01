Тутберидзе вернулась в Россию
С марта тренер находилась в Детройте, где живет ее дочь Диана Дэвис.
С марта тренер находилась в Детройте, где живет ее дочь Диана Дэвис.
Этери Тутберидзе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«Тутберидзе вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», — рассказал Коган в интервью РИА Новости.
Напомним, что с 25 мая фигуристы труппы Тутберидзе, включая чемпионку Европы в женском одиночном катании Алену Косторную и двукратную чемпионку России Анну Щербакова, проводят тренировочный сбор на базе в Новогорске. 2 июня к ним присоединится олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.