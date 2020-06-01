Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
16:32 (мск), источник: Советский спорт

Тутберидзе вернулась в Россию

С марта тренер находилась в Детройте, где живет ее дочь Диана Дэвис.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Этери Тутберидзе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Тутберидзе вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», — рассказал Коган в интервью РИА Новости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что с 25 мая фигуристы труппы Тутберидзе, включая чемпионку Европы в женском одиночном катании Алену Косторную и двукратную чемпионку России Анну Щербакова, проводят тренировочный сбор на базе в Новогорске. 2 июня к ним присоединится олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

Читайте также
 Пеппи Длинный конек. Феноменальный год Александры Трусовой
Зидан идет путем Капелло? 7 тренеров, которые возвращались в «Реал»
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Малафеев рассказал, почему сорвался переход Смолова в «Зенит»
Выбран лучший стадион в Российской премьер-лиге
О каких 70 мнл евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин
Назван любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
Генеральный директор «Зенита» рассказал о целях Семака в клубе
Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь