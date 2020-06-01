Тутберидзе вернулась в Россию

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Этери Тутберидзе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Тутберидзе вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», — рассказал Коган в интервью РИА Новости.

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