Олимпийская чемпионка описала возникшие в работе Тутберидзе трудности

Гордеева описала трудности, которые возникли в работе Тутберидзе, и объяснила, что это стало причиной ухода спортсменки. «Девочки (кроме Трусовой в группе тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и чемпионка России Анна Щербакова — прим. “Ленты.ру”) выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне Тутберидзе было трудновато», — заявила она.