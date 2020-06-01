Трусова раскрыла планы на новый сезон
Российская фигуристка Александра Трусова раскрыла планы на новый сезон. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на прямой эфир в
Российская фигуристка Александра Трусова раскрыла планы на новый сезон. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на прямой эфир в
Трусова выразила надежду, что сможет чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе. «В прошлом сезоне я прыгала
Фигуристка заметила, что неудачные попытки в прошлом сезоне были связаны с волнением.
1 июня олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева описала возникшие в работе Тутберидзе трудности, которые привели к уходу Трусовой.