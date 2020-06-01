Трусова раскрыла планы на новый сезон

Трусова выразила надежду, что сможет чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе. «В прошлом сезоне я прыгала три-четыре четверных, для меня это важно. Я стараюсь с каждым сезоном прыгать все больше и больше квадов», — подчеркнула она.