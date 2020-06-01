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22:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова подтвердила возвращение на лед

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подтвердила, что вернется к тренировкам на льду 2 июня. Об этом она рассказала в эфире телеканала ТВЦ.

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Источник: AP 2020

«Безо льда было очень тяжело. У меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада», —подтвердила Загитова. Она добавила, что до этого тренировалась в домашних условиях.

Группа Этери Тутберидзе, где состоит Загитова, возобновила тренировки после карантина на льду спортивной базы «Новогорск». Спортсмены прибыли туда 25 мая.

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Ранее сообщалось также, что видео с Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. На ролике фигуристка исполняет показательный номер в образе Лары Крофт. На отрывке запечатлен момент, когда у Загитовой не получается расстегнуть куртку.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

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