Загитова подтвердила возвращение на лед

Источник: AP 2020

«Безо льда было очень тяжело. У меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада», —подтвердила Загитова. Она добавила, что до этого тренировалась в домашних условиях.

Группа Этери Тутберидзе, где состоит Загитова, возобновила тренировки после карантина на льду спортивной базы «Новогорск». Спортсмены прибыли туда 25 мая.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии Алине Загитовой исполнилось 18 лет

Ранее сообщалось также, что видео с Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. На ролике фигуристка исполняет показательный номер в образе Лары Крофт. На отрывке запечатлен момент, когда у Загитовой не получается расстегнуть куртку.