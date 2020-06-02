Алина Загитова рассказала, как будут проходить тренировки в Новогорске

Источник: РИА "Новости"

По её словам, будет сделано всё, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

«Мы соблюдаем дистанцию, надеваем маски, перчатки. Получается, мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах. В номерах мы живём по отдельности, все по одному», — сказала Загитова в эфире телеканала «Россия 1».