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23:26 (мск), источник: Sport24

«Me Voy» Загитовой, грозная Трусова, ангельская Косторная. 6 лучших программ хореографа Тутберидзе Глейхенгауза

Наслаждаемся шедеврами в день рождения хореографа.

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3 июня день рождения отмечает хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Ему всего 29, а он уже заслуженный тренер России и постановщик программ для лучших фигуристок мира. В честь праздника мы освежим в памяти семь лучших (на наш взгляд) работ Глейхенгауза. Включаем и получаем наслаждение.

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«Сумерки», Алена Косторная

Алена Косторная — однозначно лучшая фигуристка прошлого сезона. Ее произвольная была хороша не только двумя тройными акселями в начале. Выступление состоит из трех частей с разным темпом музыки. Счала лирика «New moon» под фортепиано от современного композитора Алексанра Деспла, затем — «Eyes on Fire» датской электронной рок-группы Blue Foundation с интересным вокалом солистки Кирстине Стуббе Теглберг.

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В конце номера играет известная песня группы Muse — «Supermassive Black Hole». Алена, окончательно превратившись в вампира, пускается в безудержный пляс. В этот момент Косторная совсем не похожа на ту скромную девушку, которая элегантно скручивала триксели в начале программы. «Сумерки» Косторной — не просто выступление, а полноценный спектакль на льду с развитием образа.

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«Ангел», Алена Косторная

Музыка Макса Рихтера, нежнейшее белое платье с серо-голубым отливом и узором, похожим на крылья и порхающая Алена. С этой программой Косторная так сильно улетала по баллам, что догнать ее было почти невозможно даже с четверными. Постановка Глейхенгауза помогла Алене забраться в этом сезоне очень высоко.

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«Жар-птица», Анна Щербакова

В группе Этери Тутберидзе умеют внедрять в программы балетные пластику и эстетику. Мама Глейхенгауза Людмила Шалашова была известной балериной и помогала сыну работать с фигуристками в «Хрустальном». К сожалению, Людмила Борисовна ушла из жизни в прошлом году.

Программа под балет «Жар-птица» помогла Анне Щербаковой эффектно защитить титул чемпионки России. В начале — Гносиана № 1 французского композитора Эрика Сати, в конце — яркая и быстрая музыка из «Жар-птицы» Игоря Стравинского. Соединяет две части самая элегантная смена платья в истории фигурного катания. С этой произвольной Алена не раз давала жару в прошлом сезоне.

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«Шахматы», Полина Цурская

Самая ранняя программа в нашем списке. Год назад Полина завершила карьеру, самая громкая победа которой случилась в декабре 2015-го в юниорском финале Гран-при.

В произвольной Цурская каталась под композиции из мюзикла «Шахматы», который был написан бывшими членами шведской группы ABBA Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерссоном. Полина стопроцентно попала в яркий роковой образ, грозно зависая в воздухе, и как молния взрываясь чистыми прыжками.

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«Пер Гюнт», Александра Трусова

В этом образе вся Саша. В основу программы легла сюита «Пер Гюнт» норвежского композитора Эдварда Грига. Легкую «Solveig’s Song» меняет тревожная и ускоряющаяся композиция «В пещере горного короля». Меняется и платье. В конце программы градус напряжения увеличивается, заставляя соперниц боятся грозную Сашу.

В новом сезоне программы Трусовой будет ставить уже не Глейхенгауз. Выйдет ли лучше — большой вопрос.

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«Me Voy», Алина Загитова

Даниил Глейхенгауз рос вместе с Алиной Загитовой. Она — как спортсмен, он — как постановщик. Благодаря хореографу Алина выиграла юниорский мир с шикарной короткой под оперу «Самсон и Далила», была черным лебедем и играла «Призрак оперы» на льду.

В завершившемся сезоне Загитова исполнила самую взрослую программу в своей жизни, блестяще передав тяжелую душевшную композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви.

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Константин Лесик

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