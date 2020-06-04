Фигурист Морозов — о сборах в Новогорске: Ради идеи можно три дня и в тюрьме посидеть

«Думаю, что в той ситуации, которую мы сейчас имеем, все это вообще не имеет никакого значения. Что делать, если больше нигде нет льда? На безрыбье, как говорится, и рак — щука. Первые три дня после сдачи тестов (на коронавирус. — Sport24) еду нам будут приносить и оставлять под дверью комнаты, как в тюрьме? Ради идеи можно три дня и в тюрьме посидеть», — приводит слова Морозова RT.