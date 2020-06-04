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18:23 (мск), источник: Sport24

Фигурист Морозов — о сборах в Новогорске: Ради идеи можно три дня и в тюрьме посидеть

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заявил, что спокойно относится к условиям проживания на тренировочной базе в Новогорске, которое проходит в полной изоляции.

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На прошлой неделе фигуристы сборной России возобновили централизованную подготовку, впервые приступив к тренировкам на спортивных базах после карантина в связи с пандемией коронавируса. Часть спортсменов заселилась в УТЦ «Новогорск».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Думаю, что в той ситуации, которую мы сейчас имеем, все это вообще не имеет никакого значения. Что делать, если больше нигде нет льда? На безрыбье, как говорится, и рак — щука. Первые три дня после сдачи тестов (на коронавирус. — Sport24) еду нам будут приносить и оставлять под дверью комнаты, как в тюрьме? Ради идеи можно три дня и в тюрьме посидеть», — приводит слова Морозова RT.

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