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18:41 (мск), источник: Sport24

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Ягудин устроил импровизированную рыбалку в унитазе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал необычную фотографию в инстаграме.

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7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

На фото Ягудин в очках для плавания сидит в ванной комнате рядом с унитазом и якобы рыбачит с подобием удочки в руках.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», — написал Ягудин, вспомнив известную русскую пословицу.

В комментариях на вопрос фигуриста Дмитрия Соловьева, кого Ягудин сегодня поймал, Алексей ответил: «Не клюет пока».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Ягудин опубликовал шуточное видео, где сымитировал разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

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