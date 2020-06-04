«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Ягудин устроил импровизированную рыбалку в унитазе
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал необычную фотографию в инстаграме.
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал необычную фотографию в инстаграме.
На фото Ягудин в очках для плавания сидит в ванной комнате рядом с унитазом и якобы рыбачит с подобием удочки в руках.
«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», — написал Ягудин, вспомнив известную русскую пословицу.
В комментариях на вопрос фигуриста Дмитрия Соловьева, кого Ягудин сегодня поймал, Алексей ответил: «Не клюет пока».
Ранее Ягудин опубликовал шуточное видео, где сымитировал разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным.