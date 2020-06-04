Медведева нарисовала портрет популярной американской актрисы
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях опубликовала портрет американской актрисы Зендаи, который она нарисовала сама.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях опубликовала портрет американской актрисы Зендаи, который она нарисовала сама.
Ранее Медведева уже делилась с подписчиками своим творчеством, опубликовав рисунок модели Кендалл Дженнер.
«Саму Зендаю я рисовала четыре дня. А потом на целых три дня застряла на ожерелье! В итоге я стерла оригинальное ожерелье и заменила его своим», — написала Медведева в stories своего аккаунта в Instagram.
Ранее Медведева представила линию одежды со своими авторскими рисунками.
В минувшем сезоне Медведева не смогла попасть в Финал