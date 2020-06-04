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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева нарисовала портрет популярной американской актрисы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях опубликовала портрет американской актрисы Зендаи, который она нарисовала сама.

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Ранее Медведева уже делилась с подписчиками своим творчеством, опубликовав рисунок модели Кендалл Дженнер.

«Саму Зендаю я рисовала четыре дня. А потом на целых три дня застряла на ожерелье! В итоге я стерла оригинальное ожерелье и заменила его своим», — написала Медведева в stories своего аккаунта в Instagram.

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Ранее Медведева представила линию одежды со своими авторскими рисунками.

В минувшем сезоне Медведева не смогла попасть в Финал Гран-при по фигурному катанию, а с декабрьского чемпионата России спортсменка снялась после короткой программы из-за поломки конька.

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