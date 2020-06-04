Пьедестал позора. Как судьи заставили российский фигуристов унижаться на Олимпиаде-2002
Бережная и Сихарулидзе разделили золото с проигравшими им канадцами. История, от которой стыдно до сих пор.
Бережная и Сихарулидзе разделили золото с проигравшими им канадцами. История, от которой стыдно до сих пор.
Сейчас в это сложно поверить, но в 2002 году над фигурным катанием нависла угроза исключения из олимпийской программы. На Играх в
Российская пара Елена Бережная и Антон Сихарулидзе в условиях беспрецедентного давления, несправедливости арбитров и безумной провокации со стороны главных конкурентов одержали тяжелейшую победу и поднялись на вершину пьедестала. Для Северной Америки триумф русских стал шоком, СМИ как с цепи сорвались, а поверженные канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье ныли об украденном золоте и что есть мочи махали кулаками после проигранной драки.
Вся эта
История о самых позорных олимпийских чемпионах до сих пор вызывает чувство стыда.
На Олимпиаде 1998 года в Нагано соревнования спортивных пар выиграли Оксана Казакова и Артур Дмитриев. Эта была уже 10-я подряд победа отечественных дуэтов на Олимпийских играх. Роль продолжателей потрясающей серии, начатой Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым, отводилась серебряным призёрам Нагано Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. В начале следующего олимпийского цикла подопечные Тамары Москвиной не давали повода усомниться в своём превосходстве, выиграв два чемпионата мира кряду.
Проблемы начались, когда Бережная на чемпионате Европы-2000 сдала положительный
Тем не менее, именно пару из Канады в Северной Америке позиционировали как основных соперников Бережной и Сихарулидзе в
фанатов и сорвала прыжок, правда, случилось это у бортика, в «слепой» для арбитров зоне. Российская сторона потребовала пересмотреть эпизод, но все судейские мониторы по необъяснимой причине вышли из строя. Ошибку никто из арбитров не увидел.
Стало ясно, что на Олимпиаде в США Бережной и Сихарулидзе будет невероятно тяжело.
Непосредственно перед Играми североамериканская пресса представляла противостояние российской и канадской пары как главное событие турнира по фигурному катанию, причём канадцев называли фаворитами, учитывая статус действующих чемпионов мира. О том, с каким скандалом была добыта эта сомнительная победа, никто, разумеется, не вспоминал, зато без упоминаний о допинговом прошлом Бережной не обходилась ни одна статья. Активная работа по продвижению Сале и Пеллетье шла и в судейском корпусе.
Российский арбитр Марина Саная вспоминала, что главный судья турнира американец Рональд Пфеннинг оказывал давление на арбитров перед короткой программой и убеждал их не ставить Бережной и Сихарулидзе больше 5,8 балла из 6,0, чтобы не убивать интригу. Если бы не эти рекомендации, то победа была бы практически обеспечена российской паре уже после первого дня соревнований. Елена и Антон откатались блестяще и по праву заняли первое место. Канадцы же в самой концовке совершили падение и вышли за отведённое время. Штраф за это нарушение опустил бы Сале и Пеллетье на четвёртое место, поэтому арбитры их простили и поставили вторыми — сразу за Бережной и Сихарулидзе.
Канадцы оказались в трудном положении и постарались исправить его ещё до исполнения своей программы. На разминке партнёрша на скорости въехала в российский дуэт. Сихарулидзе чудом успел заслонить хрупкую Бережную и оказался на льду. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений, и спортсмен смог выступить. Многие не могли поверить в случайность столкновения, уж слишком акцентированно Сале мчалась в направлении Бережной.
Кульминация турнира получилась не менее драматичной. Бережная и Сихарулидзе откатались практически безупречно. Лишь плохой выезд с акселя в исполнении партнёра позволил канадским болельщикам сохранить надежду.
Это был очередной, 11-й подряд триумф российского парного катания на Олимпийских играх. Бережная и Сихарулидзе, как и положено чемпионам, получили золотые награды.
Естественно, североамериканская пресса не упустила возможности устроить громкий скандал. Победу русских называли незаслуженной, намекали на предвзятое судейство и даже говорили о развязывании новой «холодной войны». В принципе, нормальная атмосфера после любой неоднозначной победы. Наверняка, выиграй канадцы,
Поводом к беспрецедентному решению послужил скандал вокруг французского арбитра
Утром на экстренном заседании судейской коллегии Ле Гунь подтвердила свои показания, однако впоследствии женщина не раз утверждала, что солгала, не выдержав угроз и оскорблений. Международный союз конькобежцев начал собственное расследование, которому так и не удалось установить факт предвзятости француженки Ле Гунь. Несмотря на это, 15 февраля глава ISU Оттавио Чинкванта и президент МОК Жак Рогге дали
Повторная церемония награждения состоялась спустя пять дней — невиданное событие для всего мирового спорта. Китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао, ставшие третьими, участвовать в этом диком фарсе отказались с пьедесталом позора, а не почёта, а вот Бережная и Сихарулидзе пришли и вновь поднялись на вершину пьедестала. Правда, на этот раз вместе с канадцами.
В России поступок фигуристов поняли не все, однако спортсмены объяснили, что иначе бы канадцы стояли на верхней ступени подиума в одиночку, будто они единственные победители. Кроме того, соревнования в других видах продолжались, а демарш Бережной и Сихарулидзе мог повлиять на отношение международной федерации к российским участникам. Можно только догадываться, что творилось внутри российских чемпионов, которых немыслимый судейский беспредел заставил унижаться.
Скандал такого масштаба не мог остаться незамеченным. Фигурное катание, и без того критикуемое за субъективность, оказалось полностью дискредитировано в глазах мирового сообщества. Что это за вид спорта такой, где чемпионов могут назначить спустя несколько дней после турнира?!
Возможно, не учини судьи и чиновники беспредел после заслуженной победы Бережной и Сихарулидзе, мы бы до сих пор наблюдали таблички с оценками за технику и артистизм. А чемпионы могли бы определяться спустя дни, а то и недели после завершения прокатов.
Алексей Адамов