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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Пьедестал позора. Как судьи заставили российский фигуристов унижаться на Олимпиаде-2002

Бережная и Сихарулидзе разделили золото с проигравшими им канадцами. История, от которой стыдно до сих пор.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас в это сложно поверить, но в 2002 году над фигурным катанием нависла угроза исключения из олимпийской программы. На Играх в Солт-Лейк-Сити произошло настолько вопиющее безобразие, что игнорировать судейский беспредел в этом виде спорта было невозможно.

Российская пара Елена Бережная и Антон Сихарулидзе в условиях беспрецедентного давления, несправедливости арбитров и безумной провокации со стороны главных конкурентов одержали тяжелейшую победу и поднялись на вершину пьедестала. Для Северной Америки триумф русских стал шоком, СМИ как с цепи сорвались, а поверженные канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье ныли об украденном золоте и что есть мочи махали кулаками после проигранной драки.

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Вся эта американо-канадская истерия вроде бы никак не могла повлиять на исход соревнований: медали были вручены, протоколы подписаны и заверены. Но чиновники наплевали на все правила и создали самую постыдную ситуацию за более чем вековую историю фигурного катания. Через пять дней после первой церемонии награждения в ледовом дворце Солт-Лейк-Сити состоялась вторая, на которой канадским фигуристам вручили выклянченные медали.

История о самых позорных олимпийских чемпионах до сих пор вызывает чувство стыда.

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Допинг пошатнул позиции российских фигуристов

На Олимпиаде 1998 года в Нагано соревнования спортивных пар выиграли Оксана Казакова и Артур Дмитриев. Эта была уже 10-я подряд победа отечественных дуэтов на Олимпийских играх. Роль продолжателей потрясающей серии, начатой Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым, отводилась серебряным призёрам Нагано Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. В начале следующего олимпийского цикла подопечные Тамары Москвиной не давали повода усомниться в своём превосходстве, выиграв два чемпионата мира кряду.

Проблемы начались, когда Бережная на чемпионате Европы-2000 сдала положительный допинг-тест. Спортсменка объяснила, что неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды, которое ей прописал знакомый американский врач. Антидопинговые службы версию фигуристки под сомнение не ставили, но от санкций в её отношении не отказались. Результат россиян на чемпионате Европы аннулировали, а с чемпионата мира им пришлось сняться. В отсутствие фаворитов золото завоевали другие представители России: Мария Петрова и Алексей Тихонов, а канадцы Сале и Пеллетье даже не попали в тройку.

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Бережную и Сихарулидзе засудили на чемпионате мира в Канаде

Тем не менее, именно пару из Канады в Северной Америке позиционировали как основных соперников Бережной и Сихарулидзе в Солт-Лейк-Сити. Во многом этому способствовал скандальный успех канадцев на домашнем предолимпийском чемпионате мира в Ванкувере. В произвольной программе нестабильная Сале не справилась с давлением многотысячной армии

фанатов и сорвала прыжок, правда, случилось это у бортика, в «слепой» для арбитров зоне. Российская сторона потребовала пересмотреть эпизод, но все судейские мониторы по необъяснимой причине вышли из строя. Ошибку никто из арбитров не увидел.

Иначе как беспределом произошедшее в Ванкувере не назовёшь, но у тех, кто лоббировал интересы канадцев, просто не было выбора. Без той победы у Сале и Пеллетье практически не оставалось бы шансов на золото Олимпиады. А теперь они из четвёртой-пятой пары планеты резко превратились в мировых лидеров и претендентов на олимпийский успех.

Стало ясно, что на Олимпиаде в США Бережной и Сихарулидзе будет невероятно тяжело.

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Судьи пожалели канадцев после грубой ошибки

Непосредственно перед Играми североамериканская пресса представляла противостояние российской и канадской пары как главное событие турнира по фигурному катанию, причём канадцев называли фаворитами, учитывая статус действующих чемпионов мира. О том, с каким скандалом была добыта эта сомнительная победа, никто, разумеется, не вспоминал, зато без упоминаний о допинговом прошлом Бережной не обходилась ни одна статья. Активная работа по продвижению Сале и Пеллетье шла и в судейском корпусе.

Российский арбитр Марина Саная вспоминала, что главный судья турнира американец Рональд Пфеннинг оказывал давление на арбитров перед короткой программой и убеждал их не ставить Бережной и Сихарулидзе больше 5,8 балла из 6,0, чтобы не убивать интригу. Если бы не эти рекомендации, то победа была бы практически обеспечена российской паре уже после первого дня соревнований. Елена и Антон откатались блестяще и по праву заняли первое место. Канадцы же в самой концовке совершили падение и вышли за отведённое время. Штраф за это нарушение опустил бы Сале и Пеллетье на четвёртое место, поэтому арбитры их простили и поставили вторыми — сразу за Бережной и Сихарулидзе.

Российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе во время выступления на XIX Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в США. | Источник: РИА "Новости"

Россияне победили с перевесом в один голос

Канадцы оказались в трудном положении и постарались исправить его ещё до исполнения своей программы. На разминке партнёрша на скорости въехала в российский дуэт. Сихарулидзе чудом успел заслонить хрупкую Бережную и оказался на льду. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений, и спортсмен смог выступить. Многие не могли поверить в случайность столкновения, уж слишком акцентированно Сале мчалась в направлении Бережной.

Кульминация турнира получилась не менее драматичной. Бережная и Сихарулидзе откатались практически безупречно. Лишь плохой выезд с акселя в исполнении партнёра позволил канадским болельщикам сохранить надежду.

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Сале и Пеллетье вцепились в свой шанс мёртвой хваткой и выдали лучший прокат в жизни. Другое дело, что по сложности их программа уступала российской. Судьи оказались перед сложным выбором и всё-таки с перевесом в один голос отдали предпочтение Елене и Антону. Наш дуэт на первое место поставили судьи из России, Украины, Польши, Китая и Франции. Канадцев лучшими сочли представители Канады, Японии, США и Германии.

Это был очередной, 11-й подряд триумф российского парного катания на Олимпийских играх. Бережная и Сихарулидзе, как и положено чемпионам, получили золотые награды.

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Главный позор олимпийского движения

Естественно, североамериканская пресса не упустила возможности устроить громкий скандал. Победу русских называли незаслуженной, намекали на предвзятое судейство и даже говорили о развязывании новой «холодной войны». В принципе, нормальная атмосфера после любой неоднозначной победы. Наверняка, выиграй канадцы, что-то подобное творилось бы и в российских СМИ. По-настоящему ненормальным было то, что происходило дальше. Поверженные канадцы собрали пресс-конференцию, на которой обвинили арбитров в несправедливом решении и потребовали пересмотреть итоги турнира. Тогда это показалось безумием.

Поводом к беспрецедентному решению послужил скандал вокруг французского арбитра Мари-Рен Ле Гунь.

Вечером после произвольной программы на женщину набросилась глава технического комитета Сара-Энн Степлфорд. Оскорблениями она довела Мари-Рен до истерики и заставила её признаться, что та поставила на первое место россиян под давлением президента французской федерации Дидье Гайаге. Якобы это было частью сделки между российской и французской федерациями, по условиям которой российский арбитр должен был отдать победу в танцах Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера.

Утром на экстренном заседании судейской коллегии Ле Гунь подтвердила свои показания, однако впоследствии женщина не раз утверждала, что солгала, не выдержав угроз и оскорблений. Международный союз конькобежцев начал собственное расследование, которому так и не удалось установить факт предвзятости француженки Ле Гунь. Несмотря на это, 15 февраля глава ISU Оттавио Чинкванта и президент МОК Жак Рогге дали пресс-конференцию, опозорившую всё олимпийское движение. Чиновники заявили, что канадцы проиграли несправедливо, поэтому должны быть признаны вторыми олимпийскими чемпионами. У россиян золото отобрать не посмели, но менее гадкой и стыдной данная ситуация не стала.

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Зачем Бережная и Сихарулидзе участвовали в нелепом фарсе?

Повторная церемония награждения состоялась спустя пять дней — невиданное событие для всего мирового спорта. Китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао, ставшие третьими, участвовать в этом диком фарсе отказались с пьедесталом позора, а не почёта, а вот Бережная и Сихарулидзе пришли и вновь поднялись на вершину пьедестала. Правда, на этот раз вместе с канадцами.

В России поступок фигуристов поняли не все, однако спортсмены объяснили, что иначе бы канадцы стояли на верхней ступени подиума в одиночку, будто они единственные победители. Кроме того, соревнования в других видах продолжались, а демарш Бережной и Сихарулидзе мог повлиять на отношение международной федерации к российским участникам. Можно только догадываться, что творилось внутри российских чемпионов, которых немыслимый судейский беспредел заставил унижаться.

Скандал в Солт-Лейк-Сити спровоцировал революцию

Скандал такого масштаба не мог остаться незамеченным. Фигурное катание, и без того критикуемое за субъективность, оказалось полностью дискредитировано в глазах мирового сообщества. Что это за вид спорта такой, где чемпионов могут назначить спустя несколько дней после турнира?!

Широкий резонанс в связи с парными соревнованиями в Солт-Лейк-Сити заставил ISU наконец отменить устаревшую систему оценок и произвести настоящую революцию.

Возможно, не учини судьи и чиновники беспредел после заслуженной победы Бережной и Сихарулидзе, мы бы до сих пор наблюдали таблички с оценками за технику и артистизм. А чемпионы могли бы определяться спустя дни, а то и недели после завершения прокатов.

Алексей Адамов

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