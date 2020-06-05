Тренер группы Тутберидзе рассказала секрет подготовки фигуристов

Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

«Я для себя пытаюсь понять, что мотивирует девочек. Их межличностные взаимоотношения отношения, конкуренция и постоянная борьба? Либо мотивация от Этери Георгиевны. Хотя, мне кажется, здесь все в системе. Все работа Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова направлена не только на физическую составляющую, но и на психологию. Их ученики выходят каждый день на лед побеждать. Они понимают, что только так закладывается результат», — цитирует Высоцкую Sport24.