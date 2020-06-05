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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер группы Тутберидзе рассказала секрет подготовки фигуристов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе, рассказала, что мотивирует юных спортсменок на победы.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

«Я для себя пытаюсь понять, что мотивирует девочек. Их межличностные взаимоотношения отношения, конкуренция и постоянная борьба? Либо мотивация от Этери Георгиевны. Хотя, мне кажется, здесь все в системе. Все работа Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова направлена не только на физическую составляющую, но и на психологию. Их ученики выходят каждый день на лед побеждать. Они понимают, что только так закладывается результат», — цитирует Высоцкую Sport24.

Тренер призналась, что все еще продолжает восхищаться прыжками Александры Трусовой.

«Например, я смотрю на высоту прыжка Саши и думаю: “Как?”. Она прыгает в высоту роста моих учеников», — добавила специалист.

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