Тренер группы Тутберидзе рассказала секрет подготовки фигуристов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе, рассказала, что мотивирует юных спортсменок на победы.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе, рассказала, что мотивирует юных спортсменок на победы.
«Я для себя пытаюсь понять, что мотивирует девочек. Их межличностные взаимоотношения отношения, конкуренция и постоянная борьба? Либо мотивация от Этери Георгиевны. Хотя, мне кажется, здесь все в системе. Все работа Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова направлена не только на физическую составляющую, но и на психологию. Их ученики выходят каждый день на лед побеждать. Они понимают, что только так закладывается результат», — цитирует Высоцкую Sport24.
Тренер призналась, что все еще продолжает восхищаться прыжками Александры Трусовой.
«Например, я смотрю на высоту прыжка Саши и думаю: “Как?”. Она прыгает в высоту роста моих учеников», — добавила специалист.