Уткин сравнил Загитову с красиво выпрыгнувшей из воды акулой (видео)

Уткин опубликовал в инстаграме ролик с выпрыгнувшей из воды акулой. На видео хищная рыба делает красивый прыжок в несколько оборотов.

Загитова приостанавливала карьеру, объявив о решении взять паузу в декабре 2019 года. Позже фигуристка возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Накануне стало известно, что тест 18-летней спортсменки на коронавирус дал отрицательный результат, после чего Загитова приступила к ледовым тренировкам на базе в Новогорске, где набирают форму спортсмены группы Этери Тутберидзе.