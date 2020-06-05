Уткин сравнил Загитову с красиво выпрыгнувшей из воды акулой (видео)
Известный блогер и беллетрист Василий Уткин провел параллель между акулой и российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой.
Известный блогер и беллетрист Василий Уткин провел параллель между акулой и российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой.
Уткин опубликовал в инстаграме ролик с выпрыгнувшей из воды акулой. На видео хищная рыба делает красивый прыжок в несколько оборотов.
«Загитова», — таким комментарием Уткин сопроводил запись.
Загитова приостанавливала карьеру, объявив о решении взять паузу в декабре 2019 года. Позже фигуристка возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Накануне стало известно, что тест 18-летней спортсменки на коронавирус дал отрицательный результат, после чего Загитова приступила к ледовым тренировкам на базе в Новогорске, где набирают форму спортсмены группы Этери Тутберидзе.