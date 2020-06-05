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20:25 (мск), источник: Sport24

Уткин сравнил Загитову с красиво выпрыгнувшей из воды акулой (видео)

Известный блогер и беллетрист Василий Уткин провел параллель между акулой и российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой.

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17
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17
фотографий

Уткин опубликовал в инстаграме ролик с выпрыгнувшей из воды акулой. На видео хищная рыба делает красивый прыжок в несколько оборотов.

«Загитова», — таким комментарием Уткин сопроводил запись.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова приостанавливала карьеру, объявив о решении взять паузу в декабре 2019 года. Позже фигуристка возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Накануне стало известно, что тест 18-летней спортсменки на коронавирус дал отрицательный результат, после чего Загитова приступила к ледовым тренировкам на базе в Новогорске, где набирают форму спортсмены группы Этери Тутберидзе.

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