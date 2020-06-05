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20:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.

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Источник: Спорт РИА Новости

В новой импровизации двукратный олимпийский чемпион и его жена разыграли сценку под песню «Речной трамвайчик» в исполнении Аллы Пугачевой.

«Вот и поговорили» — такой подписью Рудковская сопроводила ролик, размещенный в Instagram.

В комментариях к видеозаписи многие из подписчиков отметили, что видео подняло им настроение, а также оставили смайлики, обозначающие смех.

Во время загрузки произошла ошибка.

Плющенко и Рудковская в период самоизоляции проявляют активность в социальных сетях, регулярно публикуя развлекательный контент, в котором периодически принимает участие их семилетний сын Александр, известный как Гном Гномыч. Некоторые из видео звездной пары становятся популярными, набирая миллионы просмотров. Одним из таких хитов интернета стал ролик, на котором Плющенко предстал в образе лейтенанта под песню Ирины Аллегровой.

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