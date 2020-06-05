Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

В новой импровизации двукратный олимпийский чемпион и его жена разыграли сценку под песню «Речной трамвайчик» в исполнении Аллы Пугачевой.
«Вот и поговорили» — такой подписью Рудковская сопроводила ролик, размещенный в Instagram.
В комментариях к видеозаписи многие из подписчиков отметили, что видео подняло им настроение, а также оставили смайлики, обозначающие смех.
Плющенко и Рудковская в период самоизоляции проявляют активность в социальных сетях, регулярно публикуя развлекательный контент, в котором периодически принимает участие их семилетний сын Александр, известный как Гном Гномыч. Некоторые из видео звездной пары становятся популярными, набирая миллионы просмотров. Одним из таких хитов интернета стал ролик, на котором Плющенко предстал в образе лейтенанта под песню Ирины Аллегровой.