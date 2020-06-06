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16:25 (мск), источник: Sport24

«Работа идет полным ходом». Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске: видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в инстаграме видео подготовки его группы к новому сезону.

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Фигуристы группы Плющенко тренируются в Кисловодске. На видео двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прыгает через скакалку на беговой дорожке стадиона.

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Тренировку проводят тренеры Сергей Розанов, который вместе с Трусовой ушел из группы Этери Тутберидзе к Плющенко, и Дмитрий Михайлов. На видео помимо Трусовой работают Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский.

«Работа кипит уже в Кисловодске. Команда сборников “Ангелов Плющенко” и тренеры моей команды!» — написал Плющенко.

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