«Работа идет полным ходом». Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске: видео
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в инстаграме видео подготовки его группы к новому сезону.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в инстаграме видео подготовки его группы к новому сезону.
Фигуристы группы Плющенко тренируются в Кисловодске. На видео двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прыгает через скакалку на беговой дорожке стадиона.
Тренировку проводят тренеры Сергей Розанов, который вместе с Трусовой ушел из группы Этери Тутберидзе к Плющенко, и Дмитрий Михайлов. На видео помимо Трусовой работают Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский.
«Работа кипит уже в Кисловодске. Команда сборников “Ангелов Плющенко” и тренеры моей команды!» — написал Плющенко.