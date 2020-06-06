«Работа идет полным ходом». Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске: видео

Фигуристы группы Плющенко тренируются в Кисловодске. На видео двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прыгает через скакалку на беговой дорожке стадиона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17d413f2916dbbbaae51" data-vnd="17d413f2916dbbbaae51" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17d413f2916dbbbaae51" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренировку проводят тренеры Сергей Розанов, который вместе с Трусовой ушел из группы Этери Тутберидзе к Плющенко, и Дмитрий Михайлов. На видео помимо Трусовой работают Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский.

«Работа кипит уже в Кисловодске. Команда сборников “Ангелов Плющенко” и тренеры моей команды!» — написал Плющенко.