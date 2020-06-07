Трусова выложила фото с Титовой и Жилиной на фоне Эльбруса
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова опубликовала в инстаграме фотографию из Кисловодска, где проходят сборы фигуристов академии Евгения Плющенко.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова опубликовала в инстаграме фотографию из Кисловодска, где проходят сборы фигуристов академии Евгения Плющенко.
На фото 15-летняя Трусова запечатлена вместе с другими юными фигуристками Софьей Титовой и Вероникой Жилиной. На фоне видна гора Эльбрус.
Трусова в мае ушла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе. То же самое сделала и Жилина, а до этого и Титова.