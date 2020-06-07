Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе разместила в своем
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе разместила в своем
На фото тренер обнимает свою дочь Диану Дэвис.
«Слова не нужны», — подписала публикацию Тутберидзе.
Дочь тренера занимается фигурным катанием и выступает в паре с россиянином Глебом Смолкиным. В начале марта пара фигуристов заняла пятое место в танцах на льду на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.