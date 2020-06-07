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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе разместила в своем Instagram-аккаунте новые фото со своей дочерью.

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На фото тренер обнимает свою дочь Диану Дэвис.

«Слова не нужны», — подписала публикацию Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дочь тренера занимается фигурным катанием и выступает в паре с россиянином Глебом Смолкиным. В начале марта пара фигуристов заняла пятое место в танцах на льду на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.

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