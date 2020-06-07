Фото Плющенко на фоне Porsche разозлило пользователей сети

«Еще нужно было Гучи трусы оттопырить немного», — написал пользователь с ником mikki128128. «Одни понты!» — поддержал его denis_f 71 . «Вся страна очень рада за вас! Хоть у вас все так благополучно!» — заметила irinaak70. Часть пользователей при этом восхитилась автомобилем и заметила, что Плющенко заслужил его.