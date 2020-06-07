Фото Плющенко на фоне Porsche разозлило пользователей сети
Фото олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на фоне автомобиля Porsche разозлило пользователей сети. Публикация доступна в его
Фото олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на фоне автомобиля Porsche разозлило пользователей сети. Публикация доступна в его
На фото бывший фигурист стоит рядом с красной машиной. «Мой цвет настроения — красный», — написал Плющенко под снимком.
«Еще нужно было Гучи трусы оттопырить немного», — написал пользователь с ником mikki128128. «Одни понты!» — поддержал его denis_f71. «Вся страна очень рада за вас! Хоть у вас все так благополучно!» — заметила irinaak70. Часть пользователей при этом восхитилась автомобилем и заметила, что Плющенко заслужил его.
2 июня сообщалось, что дети начали избегать сына Плющенко Александра после того как появились слухи о его психическом расстройстве. Информацию о заболевании мальчика распространял журнал StarHit.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014). Также на его счету две серебряные медали Олимпиады.