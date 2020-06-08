Тарасова рассказала о лишении ее отца звания заслуженного тренера СССР

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Тарасова вспомнила, как у отца отобрали звание после одного из матчей, когда он увел команду со льда, возмутившись судейством. На трибунах присутствовал Леонид Брежнев. «Мне стало так страшно за папу», — подчеркнула она.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9ecbe301b8952244230e" data-vnd="9ecbe301b8952244230e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9ecbe301b8952244230e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Тарасовой, лишение звания отец перенес с трудом. «Это было предательство. И он плакал», — заключила она.

Анатолий Тарасов возглавлял ЦСКА и был главным тренером сборной СССР. Вместе с другим тренером Аркадием Чернышевым они установили рекорд — в течение девяти лет подряд (с 1963-го по 1971-й) национальная команда становилась чемпионом во всех международных турнирах. Звание заслуженного тренера СССР Тарасов получил в 1959 году, а после лишения был восстановлен в нем.