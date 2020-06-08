Гачинский: Фигуристам будет сложно достичь выносливости после пандемии

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что в прежние времена случалось, что «спортсмены не катались около полутора месяцев, а то и больше». «Но уже через неделю, максимум дней 10, после того, как выходили на лед, исполняли на тренировках свои ультра-си — ультра-си того времени», — добавил он.

«Я тоже думаю, что все реально, — ответил по телефону Гачинский на вопрос, удастся ли фигуристам в сжатые сроки набрать форму. — Тем более опыту Алексея Николаевича можно и нужно доверять — это сто процентов. Другое дело, что восстановить выносливость, прокаты программ, чтобы спортсмены могли выдержать количество прыжковых элементов с вращениями, всеми связками, будет, мне кажется, тяжело. Должна быть очень упорная работа, чтобы набрать кондиции».