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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гачинский: Фигуристам будет сложно достичь выносливости после пандемии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Фигуристы смогут довольно быстро восстановить технические элементы, в том числе многооборотные прыжки после пандемии коронавируса, но необходимой выносливости добиться будет трудно, заявил РИА Новости бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, ныне тренер Артур Гачинский.

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Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что в прежние времена случалось, что «спортсмены не катались около полутора месяцев, а то и больше». «Но уже через неделю, максимум дней 10, после того, как выходили на лед, исполняли на тренировках свои ультра-си — ультра-си того времени», — добавил он.

«Я тоже думаю, что все реально, — ответил по телефону Гачинский на вопрос, удастся ли фигуристам в сжатые сроки набрать форму. — Тем более опыту Алексея Николаевича можно и нужно доверять — это сто процентов. Другое дело, что восстановить выносливость, прокаты программ, чтобы спортсмены могли выдержать количество прыжковых элементов с вращениями, всеми связками, будет, мне кажется, тяжело. Должна быть очень упорная работа, чтобы набрать кондиции».

«За это я и переживаю, — продолжил собеседник агентства. — Выйти и прыгнуть — это можно быстро восстановить. А вот чтобы прыгнуть много раз подряд и сложить это все в программу — это уже сложнее».

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