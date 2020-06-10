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00:41 (мск), источник: Sport24

«Хочу съесть самую вкусную шаверму». Туктамышева рассказала о своих планах на лето в Петербурге

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева назвала свои цели на три месяца лета в Санкт-Петербурге.

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«Лето начинается не так как обычно, но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере.

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1. Встретить рассвет на заливе.

2. Прокатиться по каналам.

3. Попасть на самую красивую крышу города.

4. По традиции съесть самую вкусную шаверму.

И, конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят. Что у вас в списке «must do» на это лето?" — написала Туктамшыева в инстаграме.

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Ранее фигуристка исполнила яркий танец у себя дома.

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