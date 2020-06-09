Роднина высказалась об устроенном Ефремовым смертельном ДТП

«Что будет с Ефремовым? Все написано в законе — от 5 до 12 лет лишения свободы. Чего еще ужесточать?» — сказала Роднина.

Депутат призналась, что не была знакома с актером, и вспомнила о его участии в спектаклях в состоянии алкогольного опьянения. «Ни один алкоголик и просто сильно выпивающий человек никогда не признается, что он алкоголик. Для этого есть родные, близкие, рабочий коллектив. Если они тебя так ценят — наверное, должны были предпринять шаги. Произошедшее ужасно», — подытожила она.