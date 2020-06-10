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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева отписалась от Ягудина после скандала с американским фигуристом

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Евгения Медведева отписалась от Алексея Ягудина в Instagram после скандала с бывшим американским фигуристом Адамом Риппоном, сообщил RT.

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Источник: Спорт РИА Новости
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14
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14
фотографий
Стильные наряды фигуристки на льду и за его пределами.

Ранее спортсмен из США сделал пожертвование в фонд помощи чернокожим транссексуалам. «Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли», — отреагировал на это Ягудин. Позже бывший российский фигурист удалил этот stories в Instagram и принес извинения.

Однако Риппон не принял их, посоветовав Ягудину «взять извинения, гомофобию, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу». Он также сделал еще одно пожертвование в этот фонд в размере тысячи долларов от имени Ягудина.

Российская спортсменка назвала хорошим ответом реакцию Риппона и отписалась от Ягудина в Instagram.

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