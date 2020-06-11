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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американские журналисты раскритиковали Ягудина из-за скандала с Риппоном

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американские журналисты Филипп Херш и Джеки Вонг раскритиковали бывшего фигуриста Алексея Ягудина за слова в адрес коллеги из США Адама Риппона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее спортсмен из Соединенных Штатов сделал пожертвование в фонд помощи чернокожим транссексуалам. В ответ на это Ягудин пожелал ему смерти, назвав «ошибкой Земли». Через некоторое время бывший российский фигурист удалил эту запись и принес извинения. Однако Риппон их не принял, посоветовав Ягудину «взять извинения, гомофобию, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу». При этом американский фигурист сделал еще одно пожертвование в фонд в размере тысячи долларов от лица российского спортсмена.

По словам Вонга, обратившего внимание на конфликт Ягудина и Риппона, фигурное катание перестало быть «абсолютно безопасным местом для представителей ЛГБТ-сообщества».

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«Мы предпринимаем шаги для решения этой проблемы, но этого пока еще недостаточно», — написал спортивный журналист в Twitter.

В комментарии к этой записи Херш заявил, что бывший фигурист и организатор ледовых представлений Том Коллинз якобы выгонял Ягудина из шоу «Чемпионы на льду» из-за пристрастия спортсмена к алкоголю, а также употребления им недопустимых выражений в адрес афроамериканского менеджера одного из ресторанов и темнокожего журналиста.

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«Тогда Ягудину было 19 лет. Очевидно, он проделал путь от молодого расиста до расиста средних лет», — предположил Херш.

Ранее Ягудин неоднократно опровергал сообщения о том, что Коллинз выгнал его из шоу из-за алкоголя.

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