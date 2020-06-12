Плющенко рассказал о новом четверном прыжке Трусовой

В мае стало известно, что Трусова попала в Книгу рекордов Гиннеса как первая в истории женского одиночного катания спортсменка, исполнившая четверной флип на соревнованиях. Ранее Трусову также включили в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверного лутца и четверного тулупа на взрослых женских соревнованиях.

«Все ее прыжки мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной: риттбергер. Так что мы довольны тем, как складывается подготовка. В Кисловодске у нас отличные условия, у нас настоящая команда. Сергей Розанов — очень умный и сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут добиться высоких результатов в новом сезоне», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».