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21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко рассказал о новом четверном прыжке Трусовой

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко сообщил, что Александра Трусова исполнила на тренировке новый четверной прыжок.

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Источник: Спорт РИА Новости

В мае стало известно, что Трусова попала в Книгу рекордов Гиннеса как первая в истории женского одиночного катания спортсменка, исполнившая четверной флип на соревнованиях. Ранее Трусову также включили в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверного лутца и четверного тулупа на взрослых женских соревнованиях.

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«Все ее прыжки мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной: риттбергер. Так что мы довольны тем, как складывается подготовка. В Кисловодске у нас отличные условия, у нас настоящая команда. Сергей Розанов — очень умный и сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут добиться высоких результатов в новом сезоне», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

После окончания прошлого сезона 15-летняя Трусова решила покинуть группу Этери Тутберидзе и начать работать под руководством Плющенко.

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