Фигуристка Кихира будет готовиться к Олимпиаде-2022 с тренером Медведевой Орсером

«Я приняла такое решение, потому что уверена, что смогу вырасти под руководством Орсера к Играм в Пекине», — заявила 17-летняя Кихира.

Основным тренером японки останется Мие Хамада, Орсер будет вторым тренером Кихиры. На данный момент она не может вылететь в Канаду из-за ограничений на перемещения, вызванных пандемией коронавируса, она надеется начать тренировочный процесс в Торонто в начале июля.