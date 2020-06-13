Фигуристка Кихира будет готовиться к Олимпиаде-2022 с тренером Медведевой Орсером

«Я приняла такое решение, потому что уверена, что смогу вырасти под руководством Орсера к Играм в Пекине», — заявила 17-летняя Кихира.
Основным тренером японки останется Мие Хамада, Орсер будет вторым тренером Кихиры. На данный момент она не может вылететь в Канаду из-за ограничений на перемещения, вызванных пандемией коронавируса, она надеется начать тренировочный процесс в Торонто в начале июля.
Орсер также является тренером двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира японца Юдзуру Ханю. Весной 2018 года он стал тренером россиянки Евгении Медведевой, в 2019 году российская фигуристка стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира, второй на этапе Гран-при России и третьей на этапе Гран-при Канады. Также в ее активе две серебряные медали Олимпийских игр и две золотые медали чемпионатов мира и Европы.
Кихира — победительница финала Гран-при сезона-2018/19 и обладательница золотой награды Турнира четырех континентов 2019 и 2020 годов.
Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4—20 февраля 2022 года.