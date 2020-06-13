«Помним тебя, любим и плачем». Тарасова и Ягудин почтили память Дениса Тена в его день рождения
Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин почтил память казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин почтил память казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Спортсмену сегодня исполнилось бы 27 лет. Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года в
«Сегодня день рождения замечательного спортсмена, человека и сына! Было бы 27! Помним и скорбим…» — написал Ягудин в Instagram.
О Тене вспомнила и его тренер Татьяна Тарасова.
«Сегодня День рождения у нашего Дениса. Помним тебя, любим тебя и плачем…» — написала Тарасова.