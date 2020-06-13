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13 июня, источник: Спорт-Экспресс

«Помним тебя, любим и плачем». Тарасова и Ягудин почтили память Дениса Тена в его день рождения

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин почтил память казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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Источник: Спорт-Экспресс

Спортсмену сегодня исполнилось бы 27 лет. Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Двое молодых людей пытались украсть зеркала с его автомобиля. Тен вступил в драку и получил смертельное ножевое ранение.

«Сегодня день рождения замечательного спортсмена, человека и сына! Было бы 27! Помним и скорбим…» — написал Ягудин в Instagram.

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О Тене вспомнила и его тренер Татьяна Тарасова.

«Сегодня День рождения у нашего Дениса. Помним тебя, любим тебя и плачем…» — написала Тарасова.

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