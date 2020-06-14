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15:14 (мск), источник: ТАСС

Плющенко: Новые программы фигуристки Трусовой — это попадание в точку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Работа над постановкой программ для бронзового призера чемпионата Европы фигуристки Александры Трусовой практически завершена, и обе программы — это попадание в точку. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

«Я рад, что мы приехали именно в Кисловодск, дети работают, Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому все идет, на мой взгляд, неплохо, — рассказал Плющенко. — Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы, их ставит Сережа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется», — подчеркнул Плющенко.

В мае Плющенко получил статус тренера сборной России, и это, по его признанию, лестный факт, но не самое главное: «Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания».

Сбор фигуристов группы Плющенко в Кисловодске завершится 15 июля.

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