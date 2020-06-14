Плющенко: Новые программы фигуристки Трусовой — это попадание в точку

«Я рад, что мы приехали именно в Кисловодск, дети работают, Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому все идет, на мой взгляд, неплохо, — рассказал Плющенко. — Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы, их ставит Сережа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах».