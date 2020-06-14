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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главная соперница группы Тутберидзе — теперь у Орсера. Сработается ли она с Медведевой?

Рика Кихира сбежала от жестоких тренеров в Канаду ради победы над российскими фигуристками, но рискует повторить судьбу Евгении.

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После активного трансферного окна в российском фигурном катании казалось, что удивить уже нечем. Но переходы продолжились, и теперь время объединения главных соперников Этери Тутберидзе в женском одиночном катании — канадца Брайана Орсера и японки Миэ Хамады. Теперь они будут вместе тренировать главную соперницу россиянок на протяжении последних двух сезонов Рику Кихиру.

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Кихира была близка к медали чемпионата мира-2019, но уступила ее из-за собственных ошибок, в минувшем сезоне набирала более 230 баллов с падениями и на чемпионате мира готовилась сделать четверной сальхов, навязав решительный бой гегемонии россиянок. По ходу сезона 17-летняя японка не раз говорила, что ищет возможности для того, чтобы догнать соперниц. В команде Миэ Хамады, видимо, ресурсы были исчерпаны.

Важный момент — Кихира не порвала с японским прошлым и не улетела в Торонто первым же рейсом, а лишь начала сотрудничество с Брайаном Орсером. В англоязычных ресурсах звучит слово secondary, то есть второй тренер. Также указано и в первоисточнике новости в заметке японского новостного агентства Kyodo News.

Возможно, одной из скрытых причин расширения штаба Кихиры стали слухи о моральном насилии в группе Хамады, которые вылились в судебный иск японского фигуристы Нобунари Ода. Не то чтобы Кихиру растерзали морально, но продумать запасной путь она могла заранее.

Брайан Орсер

Зачем это Кихире?

Подобная раскладка инвестиций в разные корзины кажется полезной, но, если посмотреть глубже, решение как минимум рискованное. Что может дать Орсер? Скольжение, улучшение второй оценки, репутацию. Кихире наверняка будут ставить оценки выше просто из-за магии имени канадского мэтра. В сезоне-2019/20 в среднем Кихире за компоненты ставили 8,75. Косторной — 8,90. В пересчете это почти два балла на каждом соревновании. Но сказать, чтобы у Кихиры все плохо с постановками или компонентами, нельзя. Более того — полупереход к Орсеру подвешивает вопрос о том, кто будет хореографом японки. Дэвид Уилсон, который работает в Торонто, попадает со своими смелыми идеями далеко не всегда.

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С техникой у Кихиры все тоже хорошо. Прекрасный аксель, лутц, который теперь обесценен. Пожалуй, есть над чем работать во вращениях. Четверной сальхов? Судя по опыту Евгении Медведевой, Орсер мало что может тут добавить. Кихира моложе россиянки, но через месяц ей уже 18 лет. Пубертат должен быть позади.

Стабильность? Ее вряд ли можно назвать преимуществом подопечных Орсера. До Юдзуру Ханю Кихире еще прыгать и прыгать. Особенность Рики в том, что она может исполнять очень сложные элементы — на видео попадали четверной сальхов и тулуп. Но, есть маленький нюанс — очень редко. Сколько карт памяти пришлось поменять в камере, чтобы запечатлеть-таки эти прыжки — знает только оператор.

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К японско-канадскому сотрудничеству не стоит относиться как чему-то экстраординарному. Опыт дележа подопечной у Toronto Cricket Club с Хамадой был. Осенью 2018 года в Торонто переехала другая сильная японка Сатоко Мияхара, занявшая в Пхенчхане четвертое место. Правда, работала она с другим тренером — Ли Баркеллом, но сотрудничества с Хамадой не прекращала. Особого результата это не принесло — тройной аксель не появился, а планку 200 баллов Сатоко берет на соревнованиях теперь с трудом. Еще одна прямая конкурентка россиянок — Ён Ю — тренируется у Хамады и американца Тэмми Гэмбилла.

Что будет с Медведевой?

Наконец, главный вопрос для тех российских болельщиков, которые переживают за Медведеву: как сотрудничество с Рикой скажется на работе с Евгенией? Для однозначных выводов быть сотрудником Крикетного клуба Торонто. Но можно предположить, что Кихира и Медведева могут помочь друг другу в освоении проклятого сальхова. Получится эффект группы Тутберидзе, где внутривидовая конкуренция, как по законам биологии, сильнее межвидовой. У Медведевой лучше оценка по всем компонентам, причем даже лучше Косторной (в среднем 9,02). Она может показать новой напарнице, как владеть коньком.

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Но взаимовыгодное сотрудничество может обернуться и в другую сторону. Японские фанаты уже атаковали Орсера по поводу излишнего внимания к Медведевой в ущерб Ханю.

Понятно, что приезд японской звезды, которая наиболее близка к победе над группой Тутберидзе, переключит внимание канадца на новобранца. Медведева известна своим умением работать самостоятельно, но также тонкой душевной организацией. Не ударит ли по ней морально факт наблюдения за тем, как Орсер будет обходительно шутить с Кихирой? Габриэль Дэйлман, которая покинула вместе с Баркеллом каток год назад, никогда не говорила, что ушла из-за Медведевой. Но наблюдая за разминками на чемпионате мира в Японии, нельзя было не заметить: россиянка была главной ставкой Орсера на турнире-2019. И она сыграла.

Но теперь этой главной ставкой может стать Кихира.

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