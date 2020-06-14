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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о способностях фигуристки Александры Трусовой, которые не были, по его мнению, замечены ранее. Его слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Плющенко заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а Трусова — «большая труженица». Он добавил, что сейчас для спортсменки ставятся программы, но отказался раскрыть музыку для них.

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Тренер заметил, что ему хочется показать результат работы с фигуристкой. «Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимания», — подчеркнул он.

6 мая стало известно о переходе Трусовой в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020.

13 июня Плющенко рассказал о тренировках Трусовой на сборах в Кисловодске. Он заявил, что фигуристка исполнила новый четверной прыжок — риттбергер.

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